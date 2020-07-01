Следственный департамент МВД РФ завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего члена совета директоров банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина, который был одним из крупнейших игроков на теневом финансовом рынке. Экс-банкир полностью признал свою вину в выводе из России средств по так называемой молдавской схеме и заключил досудебное соглашение. Перед судом он предстанет как активный участник преступного сообщества, в деятельности которого было задействовано несколько десятков кредитных учреждений, отмывших миллиарды рублей.
Уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации заведомо подложных документов) следственный департамент МВД расследует уже более пяти лет. За это время в одно производство объединили сразу несколько уголовных дел, в которых фигурируют имена различных банкиров, задействованных в криминальных схемах по выводу из России как минимум 428 млрд руб. Впоследствии практически всем фигурантам следствие инкриминировало еще и ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), пишет kommersant.ru.
Одним из таких финансистов оказался и бывший хозяин банка «Европейский кредит» Олег Кузьмин (Олег Вокзал). Свое прозвище он получил из-за того, что его офис располагался на Павелецком вокзале. Несколько лет он являлся свидетелем по громкому уголовному делу, пока на него не начали давать показания уже находившиеся в СИЗО банкиры. Одним из первых фамилию господина Кузьмина как участника «молдавских схем» упомянул бывший вице-президент Инкредбанка Петр Чувилин. Любопытно, что в 2016 году он сам был осужден на четыре года за покушение на мошенничество (ст. 30 и ст. 159 УК РФ) как раз в отношении Олега Кузьмина, а сейчас является свидетелем по делу о выводе средств. Как следует из приговора Тверского райсуда Москвы, за $5 млн обвиняемый и двое его подельников собирались урегулировать проблему банка «Европейский экспресс» с Центробанком. В 2014 году лицензию у кредитного учреждения все равно отозвали, в том числе и из-за сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах.
25 мая 2019 года по ходатайству следствия Тверской райсуд Москвы отправил в СИЗО уже самого господина Кузьмина. Попытки его защиты добиться изменения меры пресечения на более мягкую успехом не увенчались даже после того, как экс-банкир пошел на сделку со следствием, полностью признал свою вину в инкриминируемых деяниях и заключил досудебное соглашение. В связи с этим его дело выделили в отдельное производство, и сейчас Олег Кузьмин вместе со своей защитой знакомится с собранными следствием материалами. Его адвокат комментировать ситуацию не стал.
По версии следствия, в 2013–2014 годах банк «Европейский экспресс» был одной из крупнейших площадок по выводу средств из России. Но в поле зрения правоохранителей он и его хозяин Кузьмин попали лишь в апреле 2019 года, когда к президенту Владимиру Путину обратилась председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. В частности, она попросила главу государства дать указание силовикам разобраться с огромными теневыми потоками наличности в ТК «Садовод», ТЦ «Москва» и «Фуд-Сити», которая, как потом выяснилось, выводилась из России в том числе через структуры Олега Кузьмина.
Последний, как установили в МВД, был знаком и непосредственно общался с организаторами преступного сообщества, занимавшегося выводом средств из России: бывшим председателем правившей в Молдавии Демократической партии Владимиром Плахотнюком (числится в розыске сразу по трем уголовным делам) и скандально известным молдавским бизнесменом Вячеславом Платоном (приговорен на родине к 25 годам заключения, а недавно освобожден). Еще одним не менее важным действующим лицом в этой схеме был Александр Коркин, имевший хорошие связи как в банковских кругах, так и среди крупных коммерсантов. Первых он, по версии следствия, склонял к участию в «молдавской схеме», а вторых выводил на этих самых банкиров.
Кстати, именно Александр Коркин — акционер молдавского Victoriabank, владельцем которого считается молдавский олигарх Плахотнюк, в феврале прошлого года стал, по сути, первым фигурантом этого громкого дела, арестованным непосредственно за причастность к выводу средств из России.