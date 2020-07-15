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Четыре приднестровца стали призёрами Международного онлайн-турнира по шахматам

Четыре приднестровца стали призёрами Международного онлайн-турнира по шахматам

Четыре приднестровца стали призёрами первого Международного онлайн-турнира по шахматам «Гамбит. Кубок вызова - 2020». Соревнования приурочили ко Дню России. Их организатором выступил Российский центр науки и культуры в Аммане (Иордания) совместно с Координационным советом организаций российских соотечественников Иордании и российско-иорданской молодёжной организацией «РИМА».

За звание лучшего в равных условиях боролись более 150 девушек и молодых людей из 18 стран мира. Соревнования проходили с 5 по 12 июля в двух возрастных группах: школьники 2007-2011 и юноши 2001-2006 годов рождения. Нашу республику на турнире представляли 18 шахматистов — воспитанники спортивных школ Тирасполя, Бендер и Рыбницы, пишет novostipmr.com.

По итогам финальных игр первое место в категории среди юношей занял ученик МОУ ДО «СДЮШОР № 3» города Тирасполь, кандидат в Мастера спорта ПМР по шахматам Ростислав Келлер. Шесть туров из семи он выиграл, а в финале обошёл соперника из Мексики. Шахматами молодой человек занимается уже 11 лет. За это время успел побывать на чемпионатах Европы и мира. Ростислав Келлер рассказал, что реальная шахматная игра отличается от виртуальной эмоциями.

«Ощущения совсем другие. Ты не видишь и не чувствуешь соперника, нет настолько сильных переживаний», - рассказал шахматист.

Ещё один воспитанник тираспольской школы стал призёром турнира. Кандидат в Мастера спорта ПМР по шахматам Михаил Ватаман занял третье место.

Ученицы СДЮШОР № 3 Диана Туктамысова и Анна Варёха тоже успешно заявили о себе на международных соревнованиях. Шахматистки показали лучший результат среди всех девушек, оставив далеко позади представительниц прекрасного пола в своих группах. Анна Варёха выступала в категории юношей и заняла седьмое место. А вот Диане Туктамысовой удалось подняться на вторую ступень пьедестала. Шахматистка рассказала, как дались ей эти соревнования.

«Было достаточно трудно, на каждую партию приходилось настраиваться по отдельности. С мальчишками, конечно, играть было тяжело, но мы изо всех сил старались», - поделилась Диана Туктамысова.

Кроме личных призовых мест, есть и командные. Приднестровская сборная юношей стала лучшей в категории среди игроков 2001-2006 годов рождения, а команда наших школьников заняла второе общекомандное место среди шахматистов 2007-2011 годов рождения.

Всем ребятам Государственная служба по спорту ПМР вручила сертификаты за участие в первом Международном онлайн-турнире по шахматам «Гамбит. Кубок вызова - 2020». Также шахматисты получили подарки от Россотрудничества. Призёров ещё наградили дипломами.
novostipmr.com
  • Сегодня, 17:02
  • DTV
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