Дубоссарским РОВД был объявлен в розыск девятилетний Дмитрий Кудрявцев, проживающий в одном из домов на ул. Моргулец г. Дубоссары. Вечером 14 июля мальчик ушёл гулять и домой не вернулся.
Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних обнаружили ребёнка днём 15 июля. Как выяснилось, Дима втайне от взрослых забрал из дома денежные сбережения. Потратив их на поход в бассейн и пиццерию, побоялся показаться на глаза родителям. Несовершеннолетний прятался в подвале многоэтажного дома.
Дмитрий Кудрявцев возвращён домой. Розыск прекращён. mvdpmr.org