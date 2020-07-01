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Пропавшего в Дубоссарах мальчика нашли и вернули родителям

Пропавшего в Дубоссарах мальчика нашли и вернули родителям

Дубоссарским РОВД был объявлен в розыск девятилетний Дмитрий Кудрявцев, проживающий в одном из домов на ул. Моргулец г. Дубоссары. Вечером 14 июля мальчик ушёл гулять и домой не вернулся.

Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних обнаружили ребёнка днём 15 июля. Как выяснилось, Дима втайне от взрослых забрал из дома денежные сбережения. Потратив их на поход в бассейн и пиццерию, побоялся показаться на глаза родителям. Несовершеннолетний прятался в подвале многоэтажного дома.

Дмитрий Кудрявцев возвращён домой. Розыск прекращён.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 17:25
  • DTV
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