Последние прогнозы влияния коронавируса на авиаперевозки свидетельствуют о значительном спаде, поскольку большая часть воздушного парка отечественных и зарубежных перевозчиков простаивала в аэропортах. По данным Органа гражданской авиации (ОГА) РМП, за первые шесть месяцев этого года было перевезено почти 507 тысяч пассажиров, что означает сокращение на 62,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, когда было перевезено 1 343 938 пассажиров, передаёт kp.md ссылаясь на IPN.
В январе–феврале текущего года был перевезён 384 881 пассажир. Эта цифра составляет около 76% пассажирского трафика, осуществлённого за первые шесть месяцев этого года, и свидетельствует о росте на 7,5% числа перевезённых пассажиров в сравнении с тем же периодом 2019 года.
С марта, когда все регулярные пассажирские рейсы были приостановлены, Кишинёвский международный аэропорт перешёл в режим работы на заказ. Осуществлялись грузовые рейсы (грузоперевозки), а также специальные частные/чартерные рейсы, прежде всего для того, чтобы позволить молдавским властям, а также другим государствам эвакуировать своих граждан, застрявших в Республике Молдова.
В этих условиях пассажирские авиаперевозки значительно сократились. Количество пассажиров, перевезённых в период с марта по июнь, составило чуть более 122 тысяч пассажиров, что на 87,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
С выборочным возобновлением в июне регулярных рейсов из Кишинёвского международного аэропорта отмечается небольшое увеличение пассажирского трафика.
В первом квартале 2020 года пассажирский трафик посредством регулярных рейсов составил 474 634 пассажира, а посредством чартерных рейсов – 32 296 пассажиров.
Основными направлениями, которые выбирали пассажиры, были Кишинёв–Москва–Кишинёв – 109 424 пассажира (-61,6% по сравнению с первым кварталом 2019 года). Далее следуют направления: Кишинёв–Лондон–Кишинёв – 47 361 пассажир (-57,3% по сравнению с первым кварталом 2019 года); Кишинёв–Стамбул–Кишинёв – 32 691 пассажир (-62,8% по сравнению с первым кварталом 2019 года) и др.
Как отмечает ОГА, пандемия COVID-19 вызвала первый общемировой откат авиационного сектора с момента финансового кризиса 2008–2009 годов и принесла авиакомпаниям убытки на уровне объёмов оборота, превышающие 30 миллиардов долларов. kp.md Фото: Сергей СЕДЛЕЦКИЙ