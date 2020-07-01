Верховный Совет принял изменения в Таможенный кодекс. Нововведения призваны ускорить экспортно-импортные операции, облегчить взаимодействие органов Государственного таможенного комитета и хозяйствующих субъектов, сообщает парламентская пресс-служба.
В Приднестровье с 2018 года начал действовать практически новый Таможенный кодекс, который значительно упростил экспортно-импортные операции, но документ требовал доработки. Два года ушло, по сути, на апробирование новых норм закона. За это время выявились определённые пробелы и коллизии. Кроме этого, необходимо было внедрять новшества, продиктованные временем и быстро меняющимися современными технологиями, говорится в сообщении парламентской пресс-службы.
«Сегодня мы завершили глобальную работу по изменениям в Таможенный кодекс. Более 25 поправок поступило к законопроекту. Они все несут положительный характер, в первую очередь для наших хозяйствующих субъектов, которые перемещают через границу грузы и занимаются их таможенным оформлением», – отметил председатель Верховного Совета Александр Коршунов.
В парламенте привели пример: до принятия данного законопроекта отходы предприятий после переработки сырья, ввезённого из-за рубежа, оставались под таможенной процедурой, пишет novostipmr.com.
«Предприятиям необходимо было вести отдельный бухгалтерский учёт для ГТК по этим материалам. Крайне сложно было реализовать такие отходы. Чтобы сдать на ММЗ отходы по металлу, существовала очень сложная процедура, и предприятия были готовы просто подарить эти отходы, только чтобы не заниматься бухучётом и взаимодействием с ГТК», – пояснил Александр Коршунов.
Претерпели изменения две процедуры: переработка на таможенной территории и переработка для внутреннего потребления. В частности, заменён разрешительный порядок на уведомительный и сокращён перечень документов, необходимый для определения таможенной стоимости товаров. Также упрощён порядок снятия с контроля отходов переработки. Данные отходы после обработки сырья, полученного предприятием-изготовителем, становятся продукцией внутреннего производства, и взаимодействие с таможенными органами на этом заканчивается.
Кроме этого, внесённые в Таможенный кодекс изменения конкретизируют понятие «незаконное перемещение товаров через таможенную границу ПМР» и устанавливают виды таможенных процедур, которые могут быть применены в отношении таких товаров. Расширен перечень категорий товаров, к которым применяется специальная таможенная процедура, предусматривающая льготный режим. Предоставлено право любому лицу уплатить таможенные платежи за плательщика, что упростит физическим лицам порядок перемещения товаров через таможенную границу.
Как напоминает парламентская пресс-служба, с января 2019 года таможенными органами была внедрена система электронного декларирования, что соответствует международным таможенным стандартам. Таможенное декларирование в электронной форме теперь закреплено законом. Упрощён порядок обращения в суд с целью обжалования решений таможенных органов. Также по инициативе Верховного Совета был изменён срок убытия товаров при их вывозе с таможенной территории ПМР с момента принятия решения о выпуске товаров с «не позднее 48 часов» на «не позднее 10 дней».
По мнению Александра Коршунова, все новшества, которые дополнили Таможенный кодекс, принесут достойные и положительные результаты. novostipmr.com