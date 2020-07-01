Центры занятости будут помогать инвалидам I и II групп в трудоустройстве. Верховный Совет принял в первом чтении поправки в законы «О социальной защите инвалидов» и «О занятости населения».
По данным Министерства по социальной защите и труду, в 2019 году на учёте в отделах содействия занятости центров состояли 423 инвалида, из них было трудоустроено всего 37 человек. Сейчас работают 74 инвалида I группы и 993 инвалида II группы. Они самостоятельно нашли себе работу, так как специалисты центров занятости пока могут помогать в трудоустройстве только инвалидам III группы, сообщается novostipmr.com ссылаясь на сайт Верховного Совета.
Председатель Комитета по социальной политике Сергей Чебан напомнил, что ранее депутаты принимали решения об освобождении от налогов обществ глухих и слепых, им дали возможность распределять прибыль на социальные нужды.
«Они сохранили предприятия, но всё же малое число инвалидов у нас трудоустроено. В других государствах находят работу до 80% таких людей. Для того, чтобы содействовать занятости инвалидов, в законодательстве будут прописаны нормы, которые позволят инвалидам I и II группы стать на учёт в центре занятости. И уже центр занятости, изучая опыт других государств, будет предоставлять возможность инвалиду реализовать себя на каком-либо предприятии», – отметил председатель Парламентского Комитета по социальной политике Сергей Чебан.
Принятие законопроектов, по его мнению, позволит сдвинуть сложный вопрос трудоустройства инвалидов в положительную сторону. Обращений по этому поводу поступает большое количество. Работа над документами будет продолжена в рамках второго чтения. novostipmr.com