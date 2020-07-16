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Горбачева раскритиковали за "геополитическую капитуляцию"

Горбачева раскритиковали за "геополитическую капитуляцию"

Президент СССР Михаил Горбачев позволил объединенной Германии вступить в НАТО, несмотря на возможность требовать нейтрального статуса новой страны, заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

Так он прокомментировал публикацию в твиттере официального представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта, который рассказал, как 30 лет назад, 15 июля, в ходе встречи с руководством ФРГ в Архызе Горбачев дал согласие на членство объединенной Германии в Североатлантическом альянсе, передает ria.ru

Помимо этого, напомнил Пушков, президент СССР распорядился вывести советские войска, которые находились в Германии на законных основаниях, с территории ФРГ до 1994 года. Российский сенатор считает, что немецкие власти ждали реакции Горбачева, поскольку от Москвы "зависело очень многое".

"Горбачев мог как минимум выставить условия, не говоря уже о том, что мог выступить против и потребовать нейтрального статуса для новой Германии. Но он уже встал на путь геополитической капитуляции и, видимо, интересовался получением Нобелевской премии мира больше, чем национальными интересами страны" - написал Пушков.

Он добавил, что 15 октября 1990 года, вскоре после согласия на членство объединенной Германии в НАТО, президент СССР получил "вожделенную премию за заслуги перед западным альянсом".
ria.ru
  • Вчера, 17:02
  • DTV
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