Загрузка. Пожалуйста, подождите...
0
Малыш отравился средством от комаров
О происшествии в милицию сообщили врачи Центра матери и ребёнка, куда полуторагодовалого мальчика принесла мама.
Женщина пояснила, что на несколько минут отвлеклась на дела по хозяйству, а когда вошла в комнату, где находился сын, увидела, что его рот и одежда перепачканы, открытая ёмкость лежит рядом.
Не медля, она обратилась за помощью к медикам, в стационар, который расположен недалеко от места жительства. Мальчику сделали промывание желудка, после чего оставили под наблюдением в больнице.
mvdpmr.org
- Вчера, 17:04
- DTV
- Просмотров: 27
- Комментариев: 0
-
-
-
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.