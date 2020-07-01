В ходе одного из рабочих совещаний, прошедших сегодня на площадке Администрации Президента ПМР, Глава государства предложил утвердить Кристину Албул в должности Министра здравоохранения ПМР. После подписания соответствующих документов формулировка «и.о.» потеряет актуальность.
«Кристина Валерьевна возглавила значимое ведомство социального блока в очень сложный период, в абсолютно новых для всех обстоятельствах, когда страна противостоит пандемии. Два месяца ее руководящей деятельности показали, что эта должность ей по силам. Большое значение имеют как администраторские способности, так и наличие знаний и опыта работы в медицинской сфере», – подчеркнул Вадим Красносельский. Главой государства предложена и кандидатура замминистра по лечебной части. По мнению Президента, занять ее достоин Игорь Тостановский – главный врач Слободзейского инфекционного госпиталя. Игорь Тостановский, отметив, что для него важно довести начатую госпитальную работу до логического завершения, обратился с просьбой отложить назначение до начала сентября. К этому времени он подготовит преемника на должность руководителя специализированного медучреждения, созданного в период массового распространения коронавируса. Участники совещания выразили надежду, что к этому времени пандемия отступит и, возможно, необходимость в COVID-центре исчезнет, сообщает пресс-служба главы государства.
Вадим Красносельский позицию медика-руководителя поддержал, назвав такой подход ответственным и отметив, что это решение подтверждает правильность сделанного Главой государства выбора.
Инициатором рабочей встречи, цель которой – обсудить дальнейший вектор развития приднестровского здравоохранения, выступил Глава государства. Открывая совещание, Вадим Красносельский обозначил, что эта сфера давно требует серьезного административного обновления. Шаги в данном направлении предпринимаются. Менялся руководящий состав профильного ведомства. Проведена серьезная работа по созданию проекта новой Концепции развития здравоохранения ПМР. Документ был представлен вниманию общественности. Активное участие в разработке принимали главврачи медучреждений республики. Действующее руководство Минздрава корректирует стратегический план исходя из новых реалий, в том числе ориентируясь на аспекты, ярко проявившиеся с приходом пандемии, ставшей лакмусовой бумагой для сферы здравоохранения.
Глава ведомства Кристина Албул обозначила первоочередные пункты программы реорганизации Минздрава. Предлагается на первом этапе оптимизировать сферу стационарного лечения, перераспределив коечный фонд. Обсуждая вопрос предстоящей оптимизации, Вадим Красносельский подчеркнул, что сделать это необходимо. По его словам, рациональность использования ресурсов – залог эффективного администрирования. «Койко-место – это не кровать с комплектом постельного белья. Это понятие включает в себя оборудование, оснащение, обеспечение препаратами, персонал, качество работы которого зависит в том числе от ее объема. Нагрузка должна быть разумной. При этом недопустимо, чтобы огромные площади медучреждений простаивали, чтобы в одних больницах врачи сутками просиживали без работы, а в других не было возможности принять всех нуждающихся в медицинской помощи», – подчеркнул Вадим Красносельский.
Предлагается также усилить звено первичной медико-санитарной помощи и централизовать службу скорой медицинской помощи. Особое внимание предстоит уделить сектору среднего медперсонала (видится целесообразным расширить функционал медицинских сестер). Уже корректируется система оплаты труда. Важный элемент – подготовка кадров. Президент настаивает, что кадровая политика должна вестись в тесном взаимодействии министерства с медфакультетом ПГУ. При этом необходимо усилить направление переподготовки кадров и активизировать работу по повышению квалификации специалистов медицинского профиля внутри республики, нацелил Президент.
Предстоят и штатные изменения – как в аппарате Министерства здравоохранения, так и в каждом конкретном медучреждении. К обсуждению вопроса формирования штата Минздрава Президент привлек представителей МВД, отметив, что опыт коллег в этой сфере может быть полезен. После совместного изучения документации и анализа штатного расписания, участники совещания пришли к выводу об избыточности подразделений Министерства здравоохранения. Предложено сохранить две из трех должностей заместителей министра и оставить в структуре аппарата 14 управлений. Шесть единиц, именуемых главными управлениями по направлениям, рекомендовано упразднить, как и почти десяток их структурных подразделений – управлений, сократив их число до пяти с 16 отделами. Что касается лечебно-профилактических учреждений, то формирование их штата должно быть проведено к октябрю текущего года, сообщает пресс-служба Президента.
В ходе совещания детально проработаны уже поступившие предложения, обозначены задачи на ближайшую перспективу. Вопрос совершенствования системы здравоохранения находится на личном контроле Президента. Вадим Красносельский выразил надежду, что новый состав руководства Минздрава ПМР реализует планы и выведет значимую для страны социальную сферу на качественно новый уровень. president.gospmr.org