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США намерены наладить производство вооружения СССР
США намерены начать выпуск советского оружия и необходимых для него боеприпасов. Об этом сообщает Forbes.
Так, американские военные планируют заключить соответствующий контракт на срок с 2022 по 2026 год, передает gazeta.ru
В частности, речь идет о советских противотанковых управляемых ракетах, автоматах Калашникова, гранатах для РПГ и других боеприпасах.
В материале говорится, что США собираются поставлять данное вооружение американским союзникам на Ближний Восток и в Африку.
Такая идея возникла в связи с тем, что поставки советского оружия из России затруднены санкциями. Кроме того, обслуживание современных американских разработок в этой области слишком дорого обходится.
gazeta.ru
- Вчера, 17:22
- DTV
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