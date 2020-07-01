Шествие "Бессмертного полка" не состоится 26 июля. Об этом сообщается на сайте Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России".
Организаторы акции оценили эпидемиологическую обстановку и приняли решение об отмене шествия. Проведение марша возможно только при наличии масок и перчаток у участников, а также при соблюдении социальной дистанции. Однако это противоречит самому духу "Бессмертного полка".
"Это шествие плечом к плечу, олицетворяющее всеобщее единение, в нем принимают участие семьи целыми поколениями", – подчеркнула сопредседатель Центрального штаба движения Елена Цунаева.
Новая дата проведения марша пока не сообщается. В свою очередь сопредседатель центрального штаба движения, народный артист СССР Василий Лановой предложил провести шествие "Бессмертного полка" 9 мая 2021 года, сообщает vesti.ru.
Шествие "Бессмертного полка" должно было состояться 9 мая – в день 75-летия Победы. Однако из-за пандемии коронавируса торжества были перенесены. Парад Победы состоялся 24 июня.
Президент Владимир Путин предложил провести марш "Бессмертного полка" 26 июля, в День Военно-морского флота. Однако тогда он не исключил, что шествие вновь может быть отложено в зависимости от эпидемиологической ситуации.