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Взял мать в заложники и угрожал убить её
Житель столицы взял в заложники мать, угрожая ей ножами. На место прибыл лично министр внутренних дел Руслан Мова, а также замминистра Роман Шеметюк и руководитель столичной милиции Сергей Кирман.
Спецоперация длилась около часа и прошла успешно.
Как выяснилось, незадолго до произошедшего 37-летний тираспольчанин стал вести себя странно, говорил, что за ним кто-то гонится, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Как утверждает его мать, запаха алкоголя от сына она не чувствовала.
Милиционеры обезвредили вооруженного ножами мужчину. Врачи скорой помощи вкололи ему успокоительное и госпитализировали в сопровождении патрульных.
Ведётся разбирательство.
mvdpmr.org
- Вчера, 20:19
- DTV
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