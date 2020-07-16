В отношении Геннадия Чорбы 1969 года рождения, организовавшего 2 июля митинг в Рыбнице, было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 276 УК ПМР, сообщает novostipmr.com ссылаясь на пресс-центр МВД ПМР.
В минувшую среду Тираспольским городским судом в отношении жителя Рыбницы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Первоначальный сбор материалов осуществляли сотрудники Рыбницкого ОВД. В последующем материалы были направлены в Следственный комитет ПМР.
В действиях Геннадия Чорбы усматриваются публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе глобальной сети Интернет. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде крупного штрафа (до 2 500 РУ МЗП - 46 тыс. руб.) или лишения свободы до 5 лет. novostipmr.com