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Баку пригрозил Еревану ударом по атомной станции
В Минобороны Азербайджана предупредили Армению, что в случае атаки способны нанести ответный удар по Мецаморской атомной электростанции.
Об этом мировую общественность проинформировал руководитель пресс-службы оборонного ведомства Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.
По его словам, Ереван не должен забыть о наличии у Баку новейших систем вооружений, удар которых по территории соседней страны "обернется для Армении огромной трагедией".
Данное заявление было сделано после того, как в СМИ и социальных сетях появились предположения, что Армения может атаковать Мингечевирское водохранилище в Азербайджане, сообщает vesti.ru.
В ответ в Баку заявили, что страна располагает современными средствами ПВО, которые исключают ракетный удар по стратегическим объектам государства.
С 12 июля на армяно-азербайджанской границе продолжаются спорадические перестрелки, в результате чего убиты 11 военнослужащих Азербайджана, включая генерал-майора и двое армянских военных.
vesti.ru
- Вчера, 20:27
- DTV
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