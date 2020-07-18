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17 июля после паводка возобновляет работу пляж у крепости

17 июля после паводка возобновляет работу пляж у крепости

По словам начальника УЖКХ г. Бендеры Сергея Юрецкого, к купальному сезону городской пляж практически готов. На его территории организовано дежурство спасателей и милиции. Восстановили водоснабжение, освещение. Работают санузлы. Установлены контейнеры для мусора. Организован вывоз бытовых отходов.

«Проведена санитарная очистка территории пляжа и будет повторяться ежедневно. Рекультивируется песок. Не менее двух раз в день ведется обработка дезинфицирующими средствами спортивного и детского инвентаря, а каждые два часа - мест общего пользования – душевых, санузлов, раздевалок и скамеек», - пояснил Сергей Юрецкий.

На территории пляжа размещена информация о необходимости соблюдений принципа социального дистанционирования, проведения профилактических мероприятий, соблюдения правил личной гигиены и правил поведения на воде, сообщает пресс-служба Госадминистрации г. Бендеры.

«Накануне была произведена проверка дна спасателями, оно в нормальном состоянии, никаких ям не образовалось. Нашли одно подтопленное дерево, в данный момент его извлекают», - рассказал начальник УЖКХ г. Бендеры.

Уже обозначены места массового отдыха на воде и в прибрежной зоне, выставлены ограничительные буйки в водной зоне р. Днестр.

В период с 18.07.20г. по 15.09.20г. организуют работу общественного транспорта. Маршрутка с логотипом «Городской пляж» будет курсировать с 9.00 до 20.00ч. в выходные и праздничные дни с интервалом движения 1 час. Стартует с остановки по ул. Лазо в районе магазина «Прага».

bendery-ga.org
  • Вчера, 20:42
  • DTV
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