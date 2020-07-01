Dnestr.TV

 
0

Экологи оценили загрязнение моря в Одессе из-за затонувшего танкера

Экологи оценили загрязнение моря в Одессе из-за затонувшего танкера

Допустимая концентрация нефтепродуктов в воде превышена в пять раз. На поверхности воды выявили пленку серебристого цвета.
Концентрация нефтепродуктов в море вблизи затонувшего у берега Одессы танкера Delfi превышена в пять раз. Об этом в четверг, 16 июля, сообщил в Facebook глава Госэконспеции Андрей Мальованый.

По его словам, предварительной причиной утечки нефтепродуктов из танкера стали мощные порывы ветра, которые ослабили боновое крепление.

"Вчера работники Госэкоинспекции, взяв пробы в воде вблизи затонувшего судна, обнаружили содержание нефтепродуктов на уровне 0,25 мг/дм3 при норме 0,05 мг/дм3. Также на момент осмотра инспекторы зафиксировали на поверхности воды пленку серебристого цвета, которая визуально напоминает нефтепродукты и имеет характерный запах", - написал Мальованый.

Он отметил, что общая площадь загрязнения составила 70 квадратных метров, сообщает korrespondent.net.

Он также сообщил, что чтобы загрязнения не распространялось дальше, инспекторы обработали поверхность моря 100 литрами сорбента, а также закрепили и зафиксировали боновое ограждение.

Напомним, накануне из затонувшего у берега Одессы танкера снова вылилось топливо. Предыдущий разлив топлива произошел 21 июня.

korrespondent.net
  • Сегодня, 06:42
  • DTV
  • Просмотров: 6
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Приднестровцам разрешён выезд за границу на отдых
  • Посольство Молдовы в Украине рассказало о новых правила ...
  • В Украине отменили самоизоляцию для въезжающих
  • Приднестровцы смогут поехать в соседние государства, а ...
  • Условия, при которых должны открыться школы в Молдове, ...
  • С 1 июля 2020 года установлены новые величины МРОТ на I ...
  • Заседание Общественного Совета г. Бендеры (часть1). Что ...
  • Выездная встреча бендерского "Горизонта"
  • Решения Оперштаба. Кому нужно будет находиться на строг ...
  • Все о том, как сейчас гражданину Молдовы попасть на Укр ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Приднестровцам разрешён выезд за границу на отдых
  • Посольство Молдовы в Украине рассказало о новых правила ...
  • В Украине отменили самоизоляцию для въезжающих
  • Приднестровцы смогут поехать в соседние государства, а ...
  • Условия, при которых должны открыться школы в Молдове, ...
  • С 1 июля 2020 года установлены новые величины МРОТ на I ...
  • Заседание Общественного Совета г. Бендеры (часть1). Что ...
  • Выездная встреча бендерского "Горизонта"
  • Решения Оперштаба. Кому нужно будет находиться на строг ...
  • Все о том, как сейчас гражданину Молдовы попасть на Укр ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна