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К открытию готовят санаторий «Днестр» в Каменке

К открытию готовят санаторий «Днестр» в Каменке

Каменский санаторий «Днестр» планирует возобновить работу 28 июля. До открытия учреждение посетит комиссия Республиканского центра гигиены и эпидемиологии.

Как сообщил главный врач санатория Иван Быстров, отдыхать записались уже 100 человек. Ранее отмечалось, что пока оказывать медицинские и лечебно-профилактические услуги будут исключительно приднестровцам.

Работу санатория построят с соблюдением всех карантинных требований. Сотрудники и отдыхающие должны быть в масках. Обязательны дезинфекция и проветривание помещений. Также необходимо соблюдение социальной дистанции, пишет novostipmr.com.

Заселять постояльцев можно только по одному человеку в номер, за одним столиком в столовой разрешено сидеть только по одному посетителю.

Напомним, что с 16 июня режим чрезвычайного положения в Приднестровье, введённый из-за пандемии COVID-19, прекращён. При этом сохранился ряд ограничительных мер, необходимых для профилактики и недопущения распространения в республике коронавируса.

novostipmr.com
  • Сегодня, 06:47
  • DTV
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