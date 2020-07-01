Каменский санаторий «Днестр» планирует возобновить работу 28 июля. До открытия учреждение посетит комиссия Республиканского центра гигиены и эпидемиологии.
Как сообщил главный врач санатория Иван Быстров, отдыхать записались уже 100 человек. Ранее отмечалось, что пока оказывать медицинские и лечебно-профилактические услуги будут исключительно приднестровцам.
Работу санатория построят с соблюдением всех карантинных требований. Сотрудники и отдыхающие должны быть в масках. Обязательны дезинфекция и проветривание помещений. Также необходимо соблюдение социальной дистанции, пишет novostipmr.com.
Заселять постояльцев можно только по одному человеку в номер, за одним столиком в столовой разрешено сидеть только по одному посетителю.
Напомним, что с 16 июня режим чрезвычайного положения в Приднестровье, введённый из-за пандемии COVID-19, прекращён. При этом сохранился ряд ограничительных мер, необходимых для профилактики и недопущения распространения в республике коронавируса.