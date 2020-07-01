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Посол Армении заявил о подготовке общества в Азербайджане к войне

Посол Армении заявил о подготовке общества в Азербайджане к войне

Посол Армении в России Вардан Тоганян сообщил, что заявления, которые делали в Баку перед обострением конфликта на границе между двумя странами, "готовили общественное мнение в Азербайджане к войне".

"Особенно последнее заявление президента [Ильхама Алиева] 6 июля, которое фактически означало выход Баку из переговорного процесса [по Нагорному Карабаху]" — отметил посол в интервью РБК, передает life.ru

Ранее азербайджанский глава государства заявил, что переговорный процесс по урегулированию карабахского конфликта фактически не ведётся, а видеоконференции глав МИД не имеют значимости. Алиев также добавил, что Минская группа ОБСЕ, сопредседателями которой являются США, Франция и Россия, Армения, Азербайджан, Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, лишь имитирует деятельность.

"Фактически Азербайджан обвинил сопредседателя в недееспособности, заявил о том, что международное право не работает и международным правом для них является оружие, сила, нужно уповать на вооружённые силы. То, что мы видим в последние дни, требования [на митингах в Баку 14 июля] незамедлительно начать войну и так далее, — это всё поддерживалось официальной риторикой. И этому, конечно же, способствовали заявления соседней Турции" — поведал Тоганян.

Напомним, ситуация на азербайджано-армянской границе обострилась в воскресенье, 12 июля. Обе стороны конфликта обвинили друг друга в провоцировании инцидента. По данным Минобороны Азербайджана, в ходе боёв погибло 12 военнослужащих страны, включая генерал-майора Полада Гашимова и полковника Ильгара Мирзаева. Армения сообщила о потере четырёх военных и десяти раненых, также пострадал один мирный житель.

life.ru
  • Сегодня, 06:50
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