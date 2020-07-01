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В Молдове предупреждают фермеров о появлении восточной плодожорки

В Молдове предупреждают фермеров о появлении восточной плодожорки

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) предупреждает фермеров Молдовы о появлении восточной плодожорки (Grapholita molesta).

В агентстве отмечают, что в июньских климатических условиях с теплой погодой и осадками повсеместно сообщается о появлении бабочек из второго поколения плодожорки. В теплые и тихие вечера и ночи бабочки откладывают яйца на листья, побегах или плодах.

Вредитель в условиях нашей страны развивается четырьмя поколениями в год. Весной, когда среднесуточная температура воздуха достигает 15 ºC, появляются бабочки зимующего поколения, которые откладывают яйца на листьях и на верхушках побегов. Взрослые бабочки появляются к концу июня и оставляют второе поколение. В течение августа развиваются личинки третьего поколения вредителей, которые наносят существенный урон фруктам, пишет point.md.

Специалисты подчеркивают, что восточная плодожорка - очень опасный вредитель. Он является карантинным для многих стран, включая Российскую Федерацию.

Фермерам рекомендуется обрезать ветви, на которых есть вредитель. Это уменьшит плотность последующих поколений. Рекомендуется обработка почвы и применение специальных ловушек с феромонами.

В Молдове предупреждают фермеров о появлении восточной плодожорки

В Молдове предупреждают фермеров о появлении восточной плодожорки

В Молдове предупреждают фермеров о появлении восточной плодожорки

Point.md
  • Сегодня, 07:00
  • DTV
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