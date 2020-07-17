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В Бендерах произошёл пожар на бывшей хлопко-прядильной фабрике
Сообщение о возгорании на территории бывшей хлопкопрядильной фабрики, расположенной по ул. Индустриальной, поступило около шести утра от охранника предприятия. Горела деревянная кровля.
Два пожарных расчёта в течение часа сбили пламя. Площадь пожара составила около 300 кв. м. Огнеборцы продолжают проводить разборку и проливку конструкций, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Установлено, что накануне вечером на объекте велись сварочные работы. По предварительной версии, это и стало причиной чрезвычайного происшествия.
mvdpmr.org
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