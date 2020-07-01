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Меган Маркл собирается баллотироваться на пост президента США

Меган Маркл собирается баллотироваться на пост президента США

Супруга принца Гарри Меган Маркл планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Соединённых Штатов. Об этом заявила королевский эксперт Беверли Тёрнер, передаёт The Mirror.

Однако отмечается, что речь идёт не о предстоящих выборах главы государства, а о долгосрочной перспективе, передает life.ru

"Она будет баллотироваться на пост президента, я не сомневаюсь в этом. Уверена, что это всё часть плана. Может, это произойдёт не очень скоро, но это случится"— подчеркнула эксперт.

Ранее появилась информация о том, что принц Гарри и Меган Маркл заключили контракт c агентством Harry Walker в Нью-Йорке, согласно которому пара должна выступать на различных форумах и конференциях. За одно выступление супруги могут получить около миллиона долларов.

Напомним, 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл вышли из королевской семьи, отказавшись от всех титулов. Также они больше не будут получать финансирование из бюджета страны. При этом пара сохранила титулы герцога и герцогини Сассекских. Лайф сообщал, что супруги сменили место жительства, переехав с канадского острова Ванкувер в Лос-Анджелес, а также решили взять новую фамилию.

life.ru
  • Сегодня, 10:35
  • DTV
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