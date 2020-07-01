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Кристина Албул назначена министром здравоохранения

Кристина Албул назначена министром здравоохранения

На должность министра здравоохранения назначена Кристина Албул. Соответствующий указ подписал Президент ПМР Вадим Красносельский.

Документ вступает в силу со дня подписания, 17 июля, сообщает novostipmr.com.

Кристина Албул родилась 2 декабря 1986 года в селе Суклея Слободзейского района.

С 2003 по 2009 год обучалась в Государственном университете медицины и фармакологии имени Николая Тестемицану (г. Кишинёв). После проходила интернатуру в ГУ «Республиканская туберкулёзная больница» города Бендеры. Там же начала свою трудовую деятельность в качества врача-фтизиатра.

С 2017 года занимала должность главного врача Республиканской туббольницы.

13 марта 2020 года назначена на должность заместителя министра здравоохранения ПМР.

18 мая 2020 года назначена на должность исполняющего обязанности министра здравоохранения ПМР.

За успехи в работе, высокий профессионализм в 2018 году Кристине Албул присвоено почётное звание «Отличник здравоохранения», в 2019 году вручено благодарственное письмо Президента ПМР.
novostipmr.com
  • Сегодня, 10:44
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