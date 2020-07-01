В период с 10 по 16 июля на территории республики зафиксировано 191 заявление и сообщение о преступлениях. По 161 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.
За отчётный период было зарегистрировано 27 краж (17 из них раскрыты по горячим следам), выявлено и задокументировано десять фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и одно преступление в сфере экономики (подозреваемые лица установлены по всем фактам).
Сотрудниками ОВД разыскано шесть обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представителями УпВМ МВД ПМР выявлено и задержано 12 госдолжников, пишет пресс-центр МВД ПМР.
За отчётный период сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел выявлено 1373 нарушения правил дорожного движения. Отстранены от управления 40 водителей, которые находились за рулём в состоянии опьянения. На территории г. Тирасполь выявлено 11 таких водителей, г. Бендеры – девять, Слободзейского района – восемь, Рыбницкого – шесть, Григориопольского, Дубоссарского и Каменского районов – по два.
На территории республики зарегистрировано три пожара: два – в г. Рыбница и один – на территории Каменского района (с. Рашково). Погибших и пострадавших нет. За нарушение правил пожарной безопасности к административной ответственности привлечено 25 человек. mvdpmr.org