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Где в Молдове можно круто заработать: Нужны программисты, главы проектов в районах, экскаваторщики, щвеи - зарплаты до 30 тысяч леев в месяц

Где в Молдове можно круто заработать: Нужны программисты, главы проектов в районах, экскаваторщики, щвеи - зарплаты до 30 тысяч леев в месяц

Национальное агентство занятости населения информирует граждан, ищущих работу, о самых высокооплачиваемых вакансиях на рынке труда на июль 2020 года, согласно информации экономических агентов.

По данным Национального агентства занятости населения, самая высокая зарплата – до 30 тыс. леев - предлагается двум программистам в Pentalog Chi SRL, сообщает noi.md со ссылкой на tv8.md. Список самых высокооплачиваемых должностей продолжили вакантные места администратора и управляющего проектом, которые имеют в подчинении глав отделов. Эти ваканcии объявлены в Кагуле и Резине, предлагаемая зарплата составляет 25 и 24 тыс. леев соответственно.

Кроме того, 20 тыс. леев предлагается администратору в Единецком районе и двум машинистам экскаватора в Кишиневе.

Самый искусный каменщик-строитель в Кишиневе будет получать 18 тыс. леев. В этом месяце также пользуются спросом водители автомобилей, инженеры, пчеловоды, автослесари, которым предлагается до 15 тыс. леев, пишет kp.md.

Работодатели объявили, что готовы платить 10 тыс. леев следующим специалистам: сварщикам, швеям, бухгалтерам, руководителям, поварам, врачам и др.

Вакантные рабочие места доступны как для женщин, так и для мужчин. Соискателям настоятельно рекомендуется открыть список самых высокооплачиваемых вакансий, зарегистрированных в базе данных Национального агентства занятости (согласно заявлениям экономических агентов), и подать резюме для соответствующих предложений из списка, посетив портал www.angajat.md или обратившись в территориальные подразделения агентства по трудоустройству.
kp.md
  • Сегодня, 05:03
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