Соответствующую инициативу представила министр здравоохранения Кристина Албул.
Законопроектом предлагается закрепить в правовом поле понятие «диспанцеризация». В него включен медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, проводимые для оценки состояния здоровья, сообщается на сайте Правительства.
Работодателей обяжут отпускать работников один раз в три года на прохождение данной процедуры с сохранением среднего заработка.
«Ситуация будет способствовать предупреждению обострения процессов заболевания и его прогрессирования на основе динамического наблюдения и проведения лечебно-оздоровительных и реабилитационных мероприятий, что является одной из важных составляющих профилактических мероприятий, направленных на сохранение здоровья населения, предупреждение развития заболеваний, развития осложнений, инвалидности, смертности и повышение качества жизни населения», – пояснила Кристина Албул.
Члены Правительства одобрили представленную инициативу. Далее ее рассмотрят на парламентской площадке.