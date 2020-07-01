Устранение экономических барьеров, борьба с коронавирусом, свободный рынок нефти и газа.
В Минске завершилось заседание Совета Евразийского экономического союза, передает mir24.tv
Премьеры евразийской пятерки не виделись с января. В апреле общались только по видеосвязи. Коронавирус откорректировал работу экономик. Россия разработала препарат для лечения COVID, готова поделиться с партнерами.
«В России производство налажено по системе полного цикла и не зависит от поставок из третьих стран. Эти лекарства уже доступны нашей системе здравоохранения и обладают хорошим экспортным потенциалом», – сказал премьер-министр Михаил Мишустин.
Премьер Армении считает, что ЕАЭС с честью выдержал испытания пандемией. Странам удалось с минимальными потерями пережить этот сложный период.
«Наше сотрудничество в рамках союза не было бы столь эффективным, если бы оно не опиралось на такую крепкую дружбу, которая существует между всеми нашими странами и народами. Для меня особенно важно отметить тот высокий уровень сотрудничества и взаимопомощи, который мы в эти дни ощутили со стороны всех без исключения наших партнеров по союзу», – сказал премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян.
Пандемия – это еще и возможности, уверены в Казахстане. Там призывают решить вопрос свободного перемещения товаров на евразийской площадке. Для этого был создан специальный комитет
«Мы очень рассчитываем, что итогом работы комитета станут комплексные решения, обеспечивающие свободное перемещение товаров и соблюдение экономических интересов сторон», – сказал премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин.
За недопущение новых барьеров выступает и Минск. Для этого необходимо объединить усилия всех стран пятерки. Уже удалось устранить большую часть барьеров.
«В поле зрения нашего внимания были и остаются барьеры изъятия. На заседаниях органов союза в приоритетном порядке рассматриваются вопросы, касающиеся устранения препятствий на внутреннем рынке. Определенный прогресс в решении этой наболевшей проблемы отмечается», – отметил премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко.
Продовольственная безопасность в нынешних условиях остается одной из главных задач. Кыргызстан предлагает сделать акцент на агроиндустрии
«Необходимо принять решение, которое обеспечит население продовольствием, сохранит занятость малого и среднего бизнеса, свободное перемещение товаров на внутреннем рынке ЕАЭС», – сказал премьер-министр Кыргызской республики Кубатбек Боронов.
Cтраны евразийской пятерки уже сформировали проект карты индустриализации почти на 200 млрд долларов. Многие решения, которые сегодня были приняты, должны быть исполнены к октябрю. Тогда премьеры соберутся в Ереване. mir24.tv