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Главы правительств стран ЕАЭС договорились об устранения экономических барьеров

Главы правительств стран ЕАЭС договорились об устранения экономических барьеров

Устранение экономических барьеров, борьба с коронавирусом, свободный рынок нефти и газа.

В Минске завершилось заседание Совета Евразийского экономического союза, передает mir24.tv

Премьеры евразийской пятерки не виделись с января. В апреле общались только по видеосвязи. Коронавирус откорректировал работу экономик. Россия разработала препарат для лечения COVID, готова поделиться с партнерами.

«В России производство налажено по системе полного цикла и не зависит от поставок из третьих стран. Эти лекарства уже доступны нашей системе здравоохранения и обладают хорошим экспортным потенциалом», – сказал премьер-министр Михаил Мишустин.

Премьер Армении считает, что ЕАЭС с честью выдержал испытания пандемией. Странам удалось с минимальными потерями пережить этот сложный период.

«Наше сотрудничество в рамках союза не было бы столь эффективным, если бы оно не опиралось на такую крепкую дружбу, которая существует между всеми нашими странами и народами. Для меня особенно важно отметить тот высокий уровень сотрудничества и взаимопомощи, который мы в эти дни ощутили со стороны всех без исключения наших партнеров по союзу», – сказал премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян.

Пандемия – это еще и возможности, уверены в Казахстане. Там призывают решить вопрос свободного перемещения товаров на евразийской площадке. Для этого был создан специальный комитет

«Мы очень рассчитываем, что итогом работы комитета станут комплексные решения, обеспечивающие свободное перемещение товаров и соблюдение экономических интересов сторон», – сказал премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин.

За недопущение новых барьеров выступает и Минск. Для этого необходимо объединить усилия всех стран пятерки. Уже удалось устранить большую часть барьеров.

«В поле зрения нашего внимания были и остаются барьеры изъятия. На заседаниях органов союза в приоритетном порядке рассматриваются вопросы, касающиеся устранения препятствий на внутреннем рынке. Определенный прогресс в решении этой наболевшей проблемы отмечается», – отметил премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко.

Продовольственная безопасность в нынешних условиях остается одной из главных задач. Кыргызстан предлагает сделать акцент на агроиндустрии

«Необходимо принять решение, которое обеспечит население продовольствием, сохранит занятость малого и среднего бизнеса, свободное перемещение товаров на внутреннем рынке ЕАЭС», – сказал премьер-министр Кыргызской республики Кубатбек Боронов.

Cтраны евразийской пятерки уже сформировали проект карты индустриализации почти на 200 млрд долларов. Многие решения, которые сегодня были приняты, должны быть исполнены к октябрю. Тогда премьеры соберутся в Ереване.
mir24.tv
  • Сегодня, 05:08
  • DTV
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