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Британский суд назвал сроки решения по долгу Украины перед Россией

Британский суд назвал сроки решения по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании примет окончательное решение по долгу Украины перед Россией по еврооблигациям не раньше осени, сообщили РИА Новости в суде.

Решение по долговому спору между двумя странами ожидалось текущим летом, однако из-за пандемии коронавируса его принятие было отложено. Размер долга, как отмечал министр финансов РФ Антон Силуанов, на конец прошлого года с учетом штрафов за просрочку уже достигал 4,5 миллиарда долларов, передает ria.ru
"В ближайшие месяцы решение по данному делу не планируется. В июле и августе точно не будет", - сообщила РИА Новости официальный представитель суда.

Суверенные еврооблигации Украины на 3 миллиарда долларов были размещены в конце 2013 года в пользу РФ со ставкой купона 5% годовых, что на тот момент было ниже рыночного уровня. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил по нему дефолт.

Минфин РФ подал иск в Высокий суд Лондона и в марте 2017 года выиграл его: суд обязал Украину выплатить номинальную стоимость облигаций в 3 миллиарда долларов, неосуществленный купонный платеж в 75 миллионов долларов, а также штрафные проценты, начисляемые на эти суммы. Каждый день просрочки обходится Киеву в 673 тысячи долларов.

Апелляционный суд Англии в сентябре 2018 года вынес решение по жалобе Украины, подтвердив правомерность отказа ей в рассмотрении трех из четырех оснований, заявленных с целью избежать выполнения обязательств по этим евробондам. При этом суд заявил, что четвертый аргумент Украины (выпуск еврооблигаций под давлением России), в отличие от остальных, не может быть отклонен без проведения всеобъемлющего судебного процесса.

Россия в ноябре 2018 года обжаловала в Верховном суде Великобритании решение организовать всеобъемлющий процесс для изучения довода о давлении на Украину. Верховный суд Великобритании в декабре 2020 года завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией и удалился для принятия решения.

ria.ru
  • Сегодня, 05:12
  • DTV
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