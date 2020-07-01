Dnestr.TV

 
0

В Одессе начали поднимать танкер Delfi

В Одессе начали поднимать танкер Delfi

С помощью буксира судно попытаются выровнять и поставить на киль, после чего уберут с пляжа.
В Одессе утром в субботу, 18 июля, началась операция по подъему танкера Delfi, который затонул осенью 2019 года. Его планируют поставить на киль и отбуксировать с пляжа, сообщает местный 7 канал.

Танкер попытаются выровнять с помощью канатов и буксиров, доведя угол наклона суда до 45 градусов, чтобы поставить на киль. Отдыхающих попросили покинуть пляж, район оцепила полиция и военнослужащие Национальной гвардии.

Глава Одесской ОГА Максим Куцый на странице в Facebook сообщил подробности операции.

"Сегодня, 18 июля, началось переворачивание танкера Delfi, что позволит водолазам обследовать необходимые отсеки перед окончательным подъемом танкера", - отметил Куцый.

По его словам, сейчас идет активная фаза работ по поднятию борта Delfi, пишет korrespondent.net.

"Представители судовладельца нас заверили, что после переворачивания танкера им понадобится 2 недели, чтобы транспортировать его на место будущей дислокации", - сообщил Куцый.

Он также добавил, что сейчас мобилизованы все участники: АМПУ, капитания Одесского порта, к процессу также присоединились представители бизнеса, которые предоставили буксир для переворачивания судна.

Напомним, танкер Delfi затонул в ночь на 22 ноября 2019 года. Штормовые волны сорвали с якоря судно, которое находилось в акватории порта Южный. Рядом с побережьем Одессы корабль лег на мель. Из корпуса танкера, который был поврежден при столкновении с волноломом, несколько раз фиксировали утечку нефтепродуктов.

В результате аварии танкера было загрязнено побережье. Позже выяснилось, что у корабля были проблемы с судовыми документами, а сам он мог использоваться для контрабанды нефти.

[media=youtube.com/watch?v=OOO9OJ_lYw0&feature=emb_title]

В Одессе начали поднимать танкер Delfi

В Одессе начали поднимать танкер Delfi

В Одессе начали поднимать танкер Delfi

В Одессе начали поднимать танкер Delfi

В Одессе начали поднимать танкер Delfi

В Одессе начали поднимать танкер Delfi

В Одессе начали поднимать танкер Delfi

korrespondent.net
  • Вчера, 15:31
  • DTV
  • Просмотров: 56
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Приднестровцам разрешён выезд за границу на отдых
  • Посольство Молдовы в Украине рассказало о новых правила ...
  • В Украине отменили самоизоляцию для въезжающих
  • Приднестровцы смогут поехать в соседние государства, а ...
  • Условия, при которых должны открыться школы в Молдове, ...
  • С 1 июля 2020 года установлены новые величины МРОТ на I ...
  • Заседание Общественного Совета г. Бендеры (часть1). Что ...
  • Решения Оперштаба. Кому нужно будет находиться на строг ...
  • Все о том, как сейчас гражданину Молдовы попасть на Укр ...
  • Тромбицкий: Днестр становится одной из самых загрязненн ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Приднестровцам разрешён выезд за границу на отдых
  • Посольство Молдовы в Украине рассказало о новых правила ...
  • В Украине отменили самоизоляцию для въезжающих
  • Приднестровцы смогут поехать в соседние государства, а ...
  • Условия, при которых должны открыться школы в Молдове, ...
  • С 1 июля 2020 года установлены новые величины МРОТ на I ...
  • Заседание Общественного Совета г. Бендеры (часть1). Что ...
  • Решения Оперштаба. Кому нужно будет находиться на строг ...
  • Все о том, как сейчас гражданину Молдовы попасть на Укр ...
  • Тромбицкий: Днестр становится одной из самых загрязненн ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна