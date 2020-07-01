С помощью буксира судно попытаются выровнять и поставить на киль, после чего уберут с пляжа. В Одессе утром в субботу, 18 июля, началась операция по подъему танкера Delfi, который затонул осенью 2019 года. Его планируют поставить на киль и отбуксировать с пляжа, сообщает местный 7 канал.
Танкер попытаются выровнять с помощью канатов и буксиров, доведя угол наклона суда до 45 градусов, чтобы поставить на киль. Отдыхающих попросили покинуть пляж, район оцепила полиция и военнослужащие Национальной гвардии.
Глава Одесской ОГА Максим Куцый на странице в Facebook сообщил подробности операции.
"Сегодня, 18 июля, началось переворачивание танкера Delfi, что позволит водолазам обследовать необходимые отсеки перед окончательным подъемом танкера", - отметил Куцый.
По его словам, сейчас идет активная фаза работ по поднятию борта Delfi, пишет korrespondent.net.
"Представители судовладельца нас заверили, что после переворачивания танкера им понадобится 2 недели, чтобы транспортировать его на место будущей дислокации", - сообщил Куцый.
Он также добавил, что сейчас мобилизованы все участники: АМПУ, капитания Одесского порта, к процессу также присоединились представители бизнеса, которые предоставили буксир для переворачивания судна.
Напомним, танкер Delfi затонул в ночь на 22 ноября 2019 года. Штормовые волны сорвали с якоря судно, которое находилось в акватории порта Южный. Рядом с побережьем Одессы корабль лег на мель. Из корпуса танкера, который был поврежден при столкновении с волноломом, несколько раз фиксировали утечку нефтепродуктов.
В результате аварии танкера было загрязнено побережье. Позже выяснилось, что у корабля были проблемы с судовыми документами, а сам он мог использоваться для контрабанды нефти.