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Кику обсудил с Мишустиным возможность возобновления переговоров по кредиту

Кику обсудил с Мишустиным возможность возобновления переговоров по кредиту

Премьер-министр РМ Ион Кику во время своего визита в Минск обменялся сегодня мнениями с премьер-министром Российской Федерации Михаилом Мишустиным и главой правительства Республики Казахстан Аскаром Маминым, передает МОЛДПРЕС со ссылкой на Управление правительства по связям с прессой и протоколу.

В ходе обсуждений рассматривались меры, необходимые для активизации межправительственных партнерских отношений, в частности молдавско-российского и молдавско-казахстанского торгово-экономического направлений.

Глава правительства рассказал о намерении Республики Молдова индустриализировать страну и призвал инвесторов с иностранным капиталом изучить возможности развития бизнеса в нашей стране. В этой связи он отметил проект разработки 16 многофункциональных промышленных платформ.

В беседе с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным обсуждалась возможность возобновления переговоров о подписании Кредитного соглашения с Российской Федерацией на 200 млн евро. Средства необходимы для покрытия дефицита бюджета, вызванного пандемическим кризисом.

Премьер Кику подчеркнул важность восстановления объема молдавско-российской торговли. Он подтвердил заинтересованность Республики Молдова в устранении препятствий на пути поставок отечественной продукции на российский рынок.

Михаил Мишустин заверил, что Российская Федерация открыта для укрепления торгово-экономического сотрудничества с Республикой Молдова и совместной реализации двусторонних проектов.

Ион Кику и Аскар Мамин подтвердили заинтересованность в активизации деятельности Совместной межправительственной торгово-экономической комиссии. Следующее ее заседание состоится в этом году в Астане.

Премьер Кику отметил цель модернизации национальной железнодорожной инфраструктуры. Так, он оценил важность приобретения Молдовой 12 локомотивов при поддержке партнеров по развитию. Первые шесть недавно прибыли в Кишинэу, они были произведены казахстанской компанией "General Electric" по контракту "Железной дороги Молдовы" в результате тендера.
moldpres.md
  • Вчера, 15:39
  • DTV
  • Просмотров: 34
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