В городе Нант на западе Франции загорелся кафедральный собор Святых Петра и Павла, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на операционный пожарный и спасательный центр.
По словам очевидцев, пожар начался около 07:30 по местному времени (08:30 мск). На место происшествия направились пожарные. Причины возгорания пока не называются.
Директор департамента пожарно-спасательных служб Лоран Ферлэ заявил, что в тушении принимают участие более сотни пожарных и 45 пожарных машин. Около 10:00 по местному времени огонь удалось локализовать, пишет ria.ru.
По словам прокурора Нанта Пьера Сена, это мог быть намеренный поджог — в соборе обнаружили три очага возгорания.
"Один — на уровне большого органа и два очага справа и слева от нефа", — цитирует его телеканал.
Собор Святых Петра и Павла в Нанте — одна из крупнейших готических церквей Франции. По высоте он на шесть метров ниже собора Парижской Богоматери. Строить храм начали в XV веке, строительство продолжалось 457 лет. Освятили его в декабре 1891 года.
Собор сильно пострадал при взрыве в 1800 году и во время бомбардировок в 1944-м. В 1972-м, во время реставрации, рабочий забыл под крышей паяльник. Из-за этого начался сильный пожар, который разрушил значительную часть несущих конструкций. После этого собор был закрыт в течение еще трех лет.
Во Франции начали расследование по факту умышленного поджога собора в Нанте
Прокуратура Нанта начала расследование по факту умышленного поджога кафедрального собора Святых Петра и Павла, случившегося в этом городе в субботу утром. Об этом сообщило издание 20 Minutes.
По словам прокурора Нанта Пьера Сена, "основной сейчас является криминальная версия возникновения пожара". Он отметил, что на эту версию указывает наличие трех разных очагов возгорания. "Один - на уровне большого органа, и два - слева и справа от нефа", - сказал он.
По данным издания, расследование начато по факту "умышленного поджога".
Сигнал о возгорании в соборе поступил в 07:30. По последним данным, на месте находятся 104 пожарных. Как сообщило AFP, пожар удалось взять под контроль.