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Мишустин подписал постановление о введении электронных трудовых книжек

Мишустин подписал постановление о введении электронных трудовых книжек

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, по которому граждане РФ с 1 января 2021 года смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками. Об этом сообщила в субботу пресс-служба кабмина.

"С 1 января 2021 года граждане смогут устраиваться на работу с электронной трудовой книжкой. Изменения в правила ведения таких документов с учетом появления нового цифрового формата утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Посмотреть электронную трудовую книжку россияне смогут в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда, на портале госуслуг и в приложениях этих ресурсов на смартфоне. Сведения из цифровой книжки можно будет также получить в виде бумажной выписки у последнего работодателя, в ПФР и в МФЦ, пишет ТАСС.

Закон о введении электронных трудовых книжек вступил в силу с 1 января 2020 года. Согласно закону, работодатели предоставляют в электронном виде в ПФР данные о приеме на работу сотрудников, переводе на другую постоянную работу, увольнении, подаче соответствующих заявлений. С начала 2020 года данные о трудовой деятельности работников формируются в электронном виде.

К настоящему времени уже 1,44 млн российских компаний направили в ПФР сведения о трудовой деятельности более 24,7 млн человек. Работник имеет право выбрать между бумажной и электронной версией этого документа в течение 2020 года. С 2021 года у всех, впервые устроившихся на работу, сведения о трудовой деятельности будут вестись только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки.

tass.ru
  • Вчера, 15:46
  • DTV
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