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Петиция за отставку Зеленского собрала необходимое количество подписей

Петиция за отставку Зеленского собрала необходимое количество подписей

Петиция с требованием отставки президента Украины Владимира Зеленского за девять дней набрала необходимое для рассмотрения количество голосов. Об этом свидетельствуют данные на сайте главы государства.

По состоянию на 06:00 18 июля за уход украинского лидера со своего поста высказалось 26 722 человека при необходимых 25 тысячах, передает life.ru

Напомним, петиция с требованием отставки Зеленского появилась 8 июля. Её автором стал политтехнолог Виктор Уколов, который припомнил президенту обещание уйти в отставку при нарушении закона. 7-го числа глава Незалежной признался, что не задекларировал сумму доходов от продажи облигаций внутреннего государственного займа, что является нарушением закона "О предупреждении коррупции".
life.ru
  • Вчера, 15:47
  • DTV
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