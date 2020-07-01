Всё произошло в акватории водохранилища в Днестровске. Отдыхающие заметили женщину, лежавшую на поверхности воды вверх спиной. Они вынесли пенсионерку на берег. К этому времени подоспел спасатель.
У женщины отсутствовал пульс, сердцебиение и дыхание. Несмотря на все признаки клинической смерти, пляжный спасатель Дмитрий Хитрухин – пожарный, откомандированный для усиления аварийно-спасательного подразделения, принялся делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Женщина пришла в себя спустя 5 минут, благодаря грамотным и отточенным действиям спасателя.
Врачи скорой помощи госпитализировали 84-летнюю жительницу Бендер в реанимационное отделение Днестровской городской больницы. mvdpmr.org