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Спасатели реанимировали утонувшую

Спасатели реанимировали утонувшую

Всё произошло в акватории водохранилища в Днестровске. Отдыхающие заметили женщину, лежавшую на поверхности воды вверх спиной. Они вынесли пенсионерку на берег. К этому времени подоспел спасатель.

У женщины отсутствовал пульс, сердцебиение и дыхание. Несмотря на все признаки клинической смерти, пляжный спасатель Дмитрий Хитрухин – пожарный, откомандированный для усиления аварийно-спасательного подразделения, принялся делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Женщина пришла в себя спустя 5 минут, благодаря грамотным и отточенным действиям спасателя.

Врачи скорой помощи госпитализировали 84-летнюю жительницу Бендер в реанимационное отделение Днестровской городской больницы.
mvdpmr.org
  • Вчера, 21:59
  • DTV
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