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У побережья Африки пираты захватили 13 моряков из России и Украины

У побережья Африки пираты захватили 13 моряков из России и Украины

Пираты атаковали танкер в Гвинейском заливе и захватили 13 моряков — граждан России и Украины. Об этом в субботу, 18 июля, сообщило издание Maritime Bulleten со ссылкой на заявление управляющей компании танкера.

Пираты напали на танкер MV Curacao Trader, когда он находился в 210 морских милях (389 км) от побережья Бенина и в 200 морских милях от побережья Нигерии. Восемь вооруженных пиратов высадились на танкер, захватили капитанскую рубку и взяли в заложники 13 из 19 членов его российско-украинского экипажа. Судно легло в дрейф, передает rfi.fr

CNN-Греция добавляет, что, возможно, среди членов экипажа были и граждане Грузии. Это издание уточняет, что управляющей компанией танкера является Lavinia ltd, принадлежащая холдингу Laskaridis group греческого бизнесмена Танасиса Ласкаридиса.

Lavinia набирает экипажи для своего флота торговых судов (включающего танкеры и транспортные рефрижераторы) через крюинговые офисы в России и Украине, в частности, через компанию «Центр подготовки моряков», которая находится в Севастополе.

В МИД Украины подтвердили, что четверо из захваченных моряков являются украинскими гражданами. «На судне находились 19 членов экипажа, из них 13 членов экипажа похитили, остальные забаррикадировались, и пока они находятся в опасности», — рассказал агентству УНИАН начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Максим Коваленко.

Посольства Украины в Великобритании, в Нигерии и в Греции установили связь с владельцем и оператором судна, дипломаты выясняют обстоятельства и устанавливают личности похищенных украинцев. «Пираты еще не выходили на связь», — добавил Коваленко.

Российский МИД новость о присутствии россиян среди захваченных моряков пока никак не прокомментировал.

Известно, что судно вышло из порта столицы Того. Танкер MV Curacao Trader работает под флагом Либерии, перевозит нефть и химические вещества, принадлежит греческой фирме Alison Management Corp (аффилированной с Laskaridis group). В компании заявили, что сделают все возможное для скорейшего освобождения моряков, а в настоящее время на помощь обездвиженному из-за нехватки экипажа танкеру плывет рифер Frio Chikuma, принадлежащий Laskaridis group.

rfi.fr
  • Вчера, 22:01
  • DTV
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