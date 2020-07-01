За четверо суток в Приднестровье зарегистрировано 96 новых фактов заболевания коронавирусом. 65% носителей инфекции – жители северной столицы и Рыбницкого района. Очаги инфицирования выявлены на фабрике ООО «Рикон» (14 сотрудников и четверо членов семьи одной из заразившихся работниц предприятия) и филиале «Одемы» (5 COVID-случаев). Коронавирусная вспышка зафиксирована также среди сезонных работников дойбанского винзавода – жителей ряда рыбницких сел (18 заболевших). Президент поручил проверить исполнение на данных предприятиях требований карантинной безопасности.
Учитывая негативно складывающуюся эпидемиологическую ситуацию в районе, решено повременить с открытием в Рыбнице детских садов. Отложен на неопределенный срок прием детей и в одном из трех дошкольных образовательных учреждений, предполагаемых к открытию в Бендерах. Причина – выявлены два носителя COVID-19 среди сотрудников детского сада. В ходе заседания Оперштаба подчеркивалось, что входить на территорию дошкольных учреждений работники могут исключительно после получения отрицательных результатов экспресс-тестирования. Вадим Красносельский отметил, что в перспективе – к началу учебного года (в случае если будет принято решение о запуске в сентябре механизма обучения в стандартной форме) – предстоит большой объем работы по тестированию всего персонала учреждений сферы просвещения. Речь идет о проверке более чем 10000 проб. Республика должна быть готова реализовать этот проект. На сегодняшний день уже отработано около 50000 экспресс-тестов. Прибыла очередная партия – 27000 единиц. Заказы последующих поставок, в том числе медикаментов и средств защиты, используемых в борьбе с COVID-19, должны формироваться заблаговременно, нацелил Глава государства, пишет пресс-служба Президента.
Всего в республике на сегодняшний день зарегистрировано 1425 фактов заболевания коронавирусом. Лечение в двух приднестровских госпиталях проходят 166 человек. Трое граждан ПМР находятся в молдавских стационарах. 57 приднестровцев, подозреваемых в инфицировании, ожидают результатов проведения лабораторных исследований взятого у них биоматериала. Показатель выздоровления в целом по республике составляет 81,5% (1162 пациента справились с заболеванием). Летальность – 3,5% (за время пандемии умерло 50 человек, у которых был диагностирован коронавирус). Коэффициент распространения – 3,5. Если сравнивать две минувшие недели, то рост превысил 60% (123 случая за последние 7 дней против 48 – неделей ранее).
На совещании говорили о том, что, в случае ухудшения COVID-обстановки, руководство страны будет вынуждено вернуться к практике более жесткого карантина. Данные о выявляемых нарушениях, допущенных гражданами и юридическими лицами, говорят о том, что общество несколько ослабило исполнительскую дисциплину, что чревато новыми вспышками массового инфицирования. За четыре дня зафиксировано 19 фактов нарушения санитарных норм и правил перевозки пассажиров общественным транспортом и больше восьми десятков нарушений карантинных требований в сфере торговли и услуг. В этой связи приостановлена деятельность ряда объектов. president.gospmr.org