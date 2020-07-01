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В парламенте Молдовы хаос - там произошла драка

В парламенте Молдовы хаос - там произошла драка

Во время выступления премьер-министра Кику в парламенте (на всякий случай, на заседании обсуждался вотум недоверия премьеру) оппозиция обиделась за "наезд" на Маю Санду. И - устроила бардак. С криками, воплями, топаньем.

Ион Кику напомнил депутатам от оппозиции о том, как предыдущее правительство оставило без зарплаты 11 тыс. сотрудников бюджетной сферы Также кабмин Санду отказался требовать 100 млн. леев у компании- концессионера кишиневского аэропорта, - рассказал глава правительства РМ.

- Думаю, граждане видят как вы возбудились из-за расторжения контракта о концессии кишиневского аэропорта, - прокомментировал Кику агрессивное поведение парламентской оппозиции.

Политические обозреватели отмечают, что выражение вотума недоверия совпало с решением кабмина Кику разорвать договор о концессии аэропорта, пишет kp.md.

Их пошли успокаивать - все закончилось стычкой.

Заседание парламента прервано на 30 минут после того, как оппозиция попыталась сорвать выступление премьер-министра Иона Кику, который представлял отчет о работе правительства.
kp.md
  • Сегодня, 14:22
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