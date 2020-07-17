Сотрудники Государственной службы провели очередной рейд по р. Днестр и в результате после весенне-летнего половодья. Выходя из берегов, Днестр образует многочисленные временные водоемы, которые отличаются наиболее высоким видовым и экологическим разнообразием ихтиофауны. Так как залитая водой пойма реки является благоприятным местом для нереста и нагула некоторых видов рыб. Однако, при возвращении реки в свое русло, многие рыбы попадают в смертельную ловушку в лице пересыхающих временных водоемов, сообщается на сайте Государственной службы экологического контроля и охраны окружающей среды ПМР.
Так, на территории Слободзейского района, в нескольких километрах от села Незавертайловка, на территории общим периметром около 4,5 км, оказались отрезанными от основного русла реки большое количество гидробионтов, которым при пересыхании данного временного водоема грозит смерть.
Государственной службой в кратчайшие сроки будут предприняты меры по предотвращению гибели водных биоресурсов.
Однако, сложившаяся ситуация не является единичной. Государственная служба экологического контроля и охраны окружающей среды ПМР готова оказать поддержку в проведении такого рода мероприятий неравнодушным гражданам, обнаружившим подобные временные водоемы и изъявившим желание оказать помощь.
Дополнительно напоминаем о необходимости присутствия сотрудников Природоохранных органов (Государственной службы экологического контроля и охраны окружающей среды ПМР, Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР) при проведении подобного рода мероприятий.