В IV туре Национальной дивизии (НД) чемпионата Молдовы по футболу лидеры, которым менее чем через месяц предстоит играть в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов и Лиге Европы, одержали победы.
Действующий чемпион и лидер нынешнего первенства тираспольский "Шериф" не без труда одолел кишиневский "Зимбру" со счетом 2:0, передает infotag.md
Трехкратный бронзовый призер последних трех чемпионатов "Петрокуб-Хынчешть" выиграл у "Кодру" (Лозова) со счетом 7:0. Вице-чемпион "Сфынтул Георге" (Суручены) одержал победу над "Милсами" (Оргеев) со счетом 3:1. Команда "Динамо-Авто" (Тирасполь), играя в гостях, пропустила первой мяч в свои ворота от "Сперанцы" (Ниспорены), сумела одержать победу со счетом 2:1. Дебютант "Дачией-Буюкань" (Кишинев) выиграла у "Флорешь" со счетом 2:0.
После четырех туров в Национальной дивизии с максимальным количеством очков - 12, лидирует "Шериф". На втором месте "Петрокуб-Хынчешть" - с 10. У команды "Сфынтул Георге", находящейся на третьей строчке в турнирной таблице, девять очков. Столько же - у идущей следом команде "Динамо-Авто", но у нее худшая разность забитых и пропущенных мячей. Замыкает турнирную таблицу команда "Кодру", пока, что не набравшая ни одного турнирного очка, и пропустившая в свои ворота 19 мячей.