Минздрав установил порядок лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию методом ПЦР на платной основе. Воспользоваться данной услугой смогут граждане, покидающие республику из-за работы или по причинам личного характера; вернувшиеся с отдыха или из стран дальнего зарубежья; туристы.
Стоимость услуги – 440 рублей 40 копеек. Пробы отбираются в кабинете инфекционных заболеваний по месту жительства гражданина, на 8-й день со дня въезда на территорию Приднестровья. До этого времени необходимо находиться на самоизоляции с непрерывным медицинским наблюдением. Предварительная запись на ПЦР обязательна, сделать это нужно в первый рабочий день после въезда в страну. В телефонном режиме пациента проинформируют о том, как подготовиться к анализу. Обращаться – в регистратуры медучреждений, сообщается на сайте ведомства.
Установленный максимум на проведение платной услуги ПЦР составляет 30 проб в сутки. По городам Тирасполь, Бендеры, Рыбница – не более 5 проб от каждого населенного пункта; по Днестровску, Слободзее, Григориополю, Дубоссарам, Каменке - не более 3 проб.
Выдача результата осуществляется в лечебно-профилактическом учреждении по месту жительства после предоставления квитанции о ее оплате. Если анализ отрицательный, нахождение на самоизоляции не требуется, однако медицинское наблюдение за лицом продолжится до 14-го дня с даты въезда. minzdrav.gospmr.org