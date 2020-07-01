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Шествие "Бессмертного полка" перенесли на 9 мая 2021 года

Шествие "Бессмертного полка" перенесли на 9 мая 2021 года

Шествие "Бессмертного полка" состоится 9 мая 2021 года из-за эпидемиологической обстановки. Об этом сообщается в понедельник на сайте общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России".

"К сожалению, эпидемиологическая ситуация такова, что мы не можем прогнозировать, в какую дату это будет возможно в этом году. Правильно будет перенести народное шествие "Бессмертного полка" на 9 мая следующего года, когда здоровью людей ничто не будет угрожать. И все мы пройдем в строю "Бессмертного полка", чествуя дедов и прадедов, защищавших нашу Родину в Великую Отечественную войну. Отрадно, что президент страны Владимир Владимирович Путин поддержал это предложение, понимая нашу заботу о сохранении здоровья граждан", - говорится в опубликованном на сайте комментарии исполкома движения.

Ранее планировалось, что "Бессмертный полк" состоится 26 июля, но 16 июля организаторы заявили о переносе акции на более поздний срок. Сопредседатель центрального штаба движения "Бессмертный полк России", народный артист СССР Василий Лановой предложил провести шествие "Бессмертного полка" 9 мая 2021 года. В понедельник Путин заявил, что считает правильным решение организаторов "Бессмертного полка" перенести акцию на следующий год, пишет ТАСС.

Об акции "Бессмертный полк"
"Бессмертный полк" - общественная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. В рамках акции каждый год 9 мая или в ближайшие даты ее участники проходят колонной, неся транспаранты с фотографиями своих родственников-ветеранов. Кроме того, присоединившимся к акции предлагается опубликовать фотографии и краткие биографии своих родственников на официальном сайте проекта "Народная летопись".

Акция ведет свою историю от 2007 года, когда в Томске схожее мероприятие под названием "Парад победителей" провел местный житель Геннадий Иванов. В 2013 году акцию в Москве впервые провело российское патриотическое общественное движение "Бессмертный полк - Москва".

tass.ru
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