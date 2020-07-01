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Бабушка на пляже выгуливала внука на поводке

Бабушка на пляже выгуливала внука на поводке

Для сохранения здоровья внуков, бабушки придумывают различные ухищрения и не перестают удивлять очевидцев.
На пляже Приморского посада Запорожской области бабушка привязала внука на поводок, пока тот купался в море. Об этом сообщает korrespondent.net ссылаясь на РИА Мелитополь.

"Для того, чтобы вернуть своих драгоценных внуков домой живыми, здоровыми и, конечно, поправившимися все способы хороши", - говорится в сообщении.

На кадрах ролика видно, что вокруг пояса ребенка привязана веревка, которую в руках держит женщина. Если внук начнет тонуть, бабушка сможет его легко вытащить.


korrespondent.net
  • Сегодня, 16:23
  • DTV
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