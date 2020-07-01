Для сохранения здоровья внуков, бабушки придумывают различные ухищрения и не перестают удивлять очевидцев. На пляже Приморского посада Запорожской области бабушка привязала внука на поводок, пока тот купался в море. Об этом сообщает korrespondent.net ссылаясь на РИА Мелитополь.
"Для того, чтобы вернуть своих драгоценных внуков домой живыми, здоровыми и, конечно, поправившимися все способы хороши", - говорится в сообщении.
На кадрах ролика видно, что вокруг пояса ребенка привязана веревка, которую в руках держит женщина. Если внук начнет тонуть, бабушка сможет его легко вытащить.