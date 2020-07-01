Dnestr.TV

 
0

На саммите ЕС достигли соглашения по антикризисному плану и бюджету

На саммите ЕС достигли соглашения по антикризисному плану и бюджету

Председатель ЕС Шарль Мишель объявил во вторник, на пятый день саммита ЕС, о достижении в Брюсселе соглашения 27 стран ЕС по плану восстановления экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса, и бюджету ЕС на 2021-2027 годы.

"Сделка!", - написал Мишель в твиттере, передает interfax.ru

"Исторический день для Европы", - также в твиттере отреагировал президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Пленарное заседание Европейского совета завершилось. Далее последует пресс-конференция председателя Европейского совета и председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен по долгосрочному финансовому плану (бюджету ЕС - ИФ) и соглашению о фонде восстановления", - объявил пресс-секретарь Мишеля Баренд Лейтс.

interfax.ru
  • Сегодня, 08:00
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Приднестровцам разрешён выезд за границу на отдых
  • Посольство Молдовы в Украине рассказало о новых правила ...
  • В Украине отменили самоизоляцию для въезжающих
  • Приднестровцы смогут поехать в соседние государства, а ...
  • Условия, при которых должны открыться школы в Молдове, ...
  • Заседание Общественного Совета г. Бендеры (часть1). Что ...
  • С 1 июля 2020 года установлены новые величины МРОТ на I ...
  • Решения Оперштаба. Кому нужно будет находиться на строг ...
  • Все о том, как сейчас гражданину Молдовы попасть на Укр ...
  • Тромбицкий: Днестр становится одной из самых загрязненн ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Приднестровцам разрешён выезд за границу на отдых
  • Посольство Молдовы в Украине рассказало о новых правила ...
  • В Украине отменили самоизоляцию для въезжающих
  • Приднестровцы смогут поехать в соседние государства, а ...
  • Условия, при которых должны открыться школы в Молдове, ...
  • Заседание Общественного Совета г. Бендеры (часть1). Что ...
  • С 1 июля 2020 года установлены новые величины МРОТ на I ...
  • Решения Оперштаба. Кому нужно будет находиться на строг ...
  • Все о том, как сейчас гражданину Молдовы попасть на Укр ...
  • Тромбицкий: Днестр становится одной из самых загрязненн ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна