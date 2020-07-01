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Зеленский надеется, что вторая волна коронавируса Украину обойдет

Зеленский надеется, что вторая волна коронавируса Украину обойдет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готова ко второй волне коронавируса, но он надеется, что вторая волна Covid-19 обойдет Украину, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Ситуация сейчас такова, что мы должны постоянно быть начеку, но не надо преувеличивать реакции. Сегодня нет критических вспышек или каких-то "красных точек", связанных с распространением коронавирусной инфекции в стране. Количественный порог тех, кто выздоровел, превысил 50%. Мы готовы ко второй волне, но надеемся, что она нас обойдет", - сказал Зеленский, передает 112.ua
В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что показатель летальности из-за Covid-19 довольно умеренный в стране и составляет 2,5%. Также он сообщил, что с начала пандемии Украина сделала 877 тысяч тестов на коронавирус.

По данным Минздрава, с начала пандемии в Украине Covid-19 заболели 59 493 человека, 31 439 - выздоровели, 1 498 - умерли.

112.ua
  • Сегодня, 08:02
  • DTV
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