Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готова ко второй волне коронавируса, но он надеется, что вторая волна Covid-19 обойдет Украину, сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Ситуация сейчас такова, что мы должны постоянно быть начеку, но не надо преувеличивать реакции. Сегодня нет критических вспышек или каких-то "красных точек", связанных с распространением коронавирусной инфекции в стране. Количественный порог тех, кто выздоровел, превысил 50%. Мы готовы ко второй волне, но надеемся, что она нас обойдет", - сказал Зеленский, передает 112.ua В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что показатель летальности из-за Covid-19 довольно умеренный в стране и составляет 2,5%. Также он сообщил, что с начала пандемии Украина сделала 877 тысяч тестов на коронавирус.
По данным Минздрава, с начала пандемии в Украине Covid-19 заболели 59 493 человека, 31 439 - выздоровели, 1 498 - умерли.