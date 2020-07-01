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Правительство утвердило дополнительный перечень социально значимых товаров

Правительство утвердило дополнительный перечень социально значимых товаров

Утверждён дополнительный перечень социально значимых товаров. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства Александр Мартынов.

Плодоовощная продукция:

- картофель

- капуста свежая,

- лук репчатый,

- свёкла,

- морковь,

- яблоки.

Мясная продукция:

- говядина (мякоть, шея, кости в охлаждённом и замороженном виде),

- свинина (мякоть, шея, рёбра, кости, сало в охлаждённом и замороженном виде),

- мясо курицы (потрошёная тушка, грудка, окорочок, бедро, голень).

Рыба: карп свежий, карась свежий, толстолобик свежий, сельдь замороженная.

В перечень внесены соль и сахар. Социально значимым товаром стали также защитные маски.

В случае, если на товары из данного перечня будет зафиксирован необоснованный рост цен, регулирующий орган вправе устанавливать в том числе фиксированные цены и предельные уровни торговых надбавок, пишет novostipmr.com.

Постановление будет действовать до завершения карантина.

С 16 июня режим ЧП, введённый в связи с пандемией коронавируса нового типа, отменён. В то же время сохраняются некоторые карантинные ограничения. Их цель: не допустить новой вспышки заболеваемости COVID-19.

Правительство утвердило дополнительный перечень социально значимых товаров

Правительство утвердило дополнительный перечень социально значимых товаров

Правительство утвердило дополнительный перечень социально значимых товаров
novostipmr.com
  • Сегодня, 08:24
  • DTV
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