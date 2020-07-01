В перечень внесены соль и сахар. Социально значимым товаром стали также защитные маски.
В случае, если на товары из данного перечня будет зафиксирован необоснованный рост цен, регулирующий орган вправе устанавливать в том числе фиксированные цены и предельные уровни торговых надбавок, пишет novostipmr.com.
Постановление будет действовать до завершения карантина.
С 16 июня режим ЧП, введённый в связи с пандемией коронавируса нового типа, отменён. В то же время сохраняются некоторые карантинные ограничения. Их цель: не допустить новой вспышки заболеваемости COVID-19.