Проблема нехватки в республике учителей и воспитателей обсуждалась сегодня на заседании Комитета по образованию, науке и культуре. Как решить эту проблему, предложил заместитель председателя Комитета по экономической политике, бюджету и финансам Вадим Левицкий. Он внес на рассмотрение парламента законопроект, позволяющий устанавливать педагогическую нагрузку в размере двух ставок. Это только в исключительных случаях и с разрешения профильного ведомства, пишет пресс-служба ВС ПМР.
«Я вхожу в различные общественные организации. Поступало много жалоб. Сегодня не хватает обслуживающего персонала. Складывается ситуация, что люди вынуждены выполнять работу, потому что кроме них ее некому выполнить. Нянечки, воспитатели, учителя начальных классов хотят и могут выполнить двойную нагрузку, а заплатить им за эту работу нет возможности по закону. Для тех, кто имеет возможность и желание дополнительно трудиться, была внесена законодательная инициатива», – отметил автор законопроекта Вадим Левицкий.
«К сожалению, сегодня специальности учителя математики, физики, биологии не особо популярны среди абитуриентов. А специалистов сегодня особенно не хватает в сельской местности», – обозначил проблему глава Комитета по образованию, науке и культуре Михаил Бурла.
Кадровая проблема есть и в сфере культуры. Депутаты профильного комитета предложат на пленарном заседании обсудить вопрос повышения нагрузки до двух ставок не только для работников образования, но и культуры. Законопроект планируют рассмотреть 22 июля сразу в двух чтениях.
Обсуждали сегодня на заседании Комитета по образованию и отчет о реализации в прошлом году государственной целевой программы «Стратегия развития ПГУ им. Т.Г. Шевченко на 2019–2023 годы».
«Программа была принята в прошлом году. Но сама работа над документом началась еще в 2017-м. Это объемный документ, над которым работает не только университет. Мы взаимодействуем с органами госвласти, с Администрацией Президента, министерствами, ведомствами. Одна из задач – обеспечение государства квалифицированными кадрами и воспроизводство научного потенциала республики и ПГУ», – отметил ректор Приднестровского госуниверситета Степан Берил.
Ректор ПГУ добавил, что, несмотря на непростую финансовую ситуацию, университет успешно решает государственные задачи. Всего в коллективе около тысячи преподавателей и профессоров, 300 человек привлекаются из министерств и ведомств для работы по совместительству. В университете обучается более 9 тысяч студентов.
Депутаты профильного комитета также заслушали отчет о реализации в 2019 году государственной целевой программы «Сохранение недвижимых объектов культурного наследия ПМР, требующих неотложного ремонта, на 2019–2021 годы». По словам начальника Государственной службы по культуре и историческому наследию ПМР Марии Кырмыз, в прошлом году ремонтные работы проведены на 12 объектах. Это 95,4% от запланированного объема. Обновлены столичный Мемориал Славы, памятник воинам-авиаторам в Тирасполе, слободзейский памятник советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и другие объекты. vspmr.org