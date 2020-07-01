В центре Луцка утром 21 июля мужчина забаррикадировался в автобусе Берестечко - Красниловка с заложниками.
Вторник, 21 июля, в Луцке начался с сообщения о захвате заложников. В центре города террорист остановил автобус Берестечко-Красниловка и забаррикадировался в нем. В заложниках около 20 человек. У мужчины при себе оружие и взрывчатка, он называет себя борцом с системой и уже выдвинул ряд требований.
Террорист выбросил из автобуса гранату, которая напоминает Ф-1, но она не взорвалась, потому что у нее не была выдернута чека.
"Мы думаем, что он таким образом хотел показать, что у него есть боевое оружие и что он опасен", - говорит заместитель главы МВД Антон Геращенко.
В СБУ уточнили данные по заложникам. Их 10, а не 20, как предполагалось ранее. Жителей Луцка просят оставаться дома или на рабочих местах, пишет korrespondent.net.
Что известно о террористе
Заложников захватил человек, который называет себя Максим Плохой. В интернете за авторством Максима Плохого есть книга "Философия Преступника" описывающая пребывание автора в местах заключения и его взгляды на жизнь.
Последние события
Настоящее имя мужчины, захватившего заложников, Кривош Максим Степанович.
По данным агентства Волинські новини, он имеет судимость и принудительно лечился в психиатрической больнице. Максим Кривош прописан официально в Дубно Ровенской области. В местах лишения свободы отсидел несколько сроков, тогда же он и написал свою книгу Философия преступника. После выхода из тюрьмы находился в поле зрения полиции.
Террорист звонит прямо из захваченного автобуса журналистам и приглашает в Луцк. Только что мне звонил захвативший автобус с людьми в Луцке "Максим Плохой".
Почему правоохранители не заглушат мобильную свзяь в центре Луцка - не понятно.
Терорист говорит, что заминировал не только автобус, но заложил взрывчатку и в еще одном месте в Луцке.
В СБУ уточнили данные по заложникам. Их 10, а не 20, как предполагалось ранее. Жителей Луцка просят оставаться дома или на рабочих местах. Что известно о террористе
Заложников захватил человек, который называет себя Максим Плохой. В интернете за авторством Максима Плохого есть книга "Философия Преступника" описывающая пребывание автора в местах заключения и его взгляды на жизнь.
Вот типичный отрывок из этой книги: "Меня 15 лет исправляют, но я не исправился, а скорее наоборот - я ещё больше стал тем, кто я есть. Почему? Потому, что я справляюсь с самим собой и поэтому не исправляюсь другими. Потому, что я не продаю себя страхом. Меня можно убить, но это не исправит. Я - это всегда Я, ибо - Я Могу. Я Могу, потому что есть лишь одно, чего я не могу - не быть Преступником. Я Могу, потому что решаю все сам и живу по-своему. Я Могу, потому что я Один. И я не боюсь. Преступник - это глубина и не может не быть им тот, у кого она есть”.
Перед захватом заложников мужчина записал видео и выложил требования в соцсети.
В частности, он поздравил всех с днем антисистемы и заявил, что "государство - это первый террорист".
Он требует, чтобы главы Конституционного и Верховного судов, Высшей рады правосудия, генеральный прокурор, министр юстиции, премьер-министр, спикер Верховной Рады, министр обороны, глава СБУ, МВД, экс-президент Петр Порошенко, бизнесмены Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Виктор Пинчук опубликовали в своих соцсетях видеообращение с текстом "Я — террорист в законе".
Действия властей
Президент Владимир Зеленский заявил, что держит ситуацию на личном контроле.
"Делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв. Держу происходящее под личным контролем", — заявил Зеленский.
А в Луцк уже выехал министр внутренних дел Арсен Аваков. По факту захвата заложников уже открыли уголовное дело.
На место событий подтянули спецназ, который готов выполнить задание по устранению преступника.
В соцсетях сообщают, что правоохранители уже предприняли неудачную попытку штурма автобуса, из-за чего слышны были выстрелы.