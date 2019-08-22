Сотрудники экологической милиции столичного УВД продолжают мероприятия, направленные на выявление участков произрастания амброзии и стимулирование лиц, которые обязаны принимать меры к её уничтожению.
Немалую поддержку в этом оказывают горожане и жители окрестных сёл. Они информируют о нарушениях, отправив информацию на вайбер дежурной части или позвонив по номеру 102, пишет пресс-центр МВД ПМР.
На днях жительница с. Ближний хутор сообщила, что работники ТДРСУ не борются с опасным сорняком, который растёт вдоль дороги рядом с её домом. Выехавший на место сотрудник экологической милиции констатировал, что данная территория является прилегающей к частному домовладению заявительницы. Уничтожать сорняк – обязанность хозяйки жилья.
«Меры по борьбе с амброзией должны приниматься собственником или арендатором не только внутри огороженной, но и на прилегающей территории, т.е. в 10 м от периметра предприятия (домовладения), либо до прибордюрной части дороги», – пояснил начальник карантинно-экологического отделения столичного УВД Алексей Леонов.
Экологи напоминают, что согласно ст. 10.1 КоАП ПМР, за нарушение правил борьбы с растениями-сорняками предусмотрено наказание в виде штрафа. На граждан в размере от 184 до 460 рублей ПМР, на должностных лиц – до 1100, на юридических – до 3680 рублей ПМР. mvdpmr.org