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Амброзия в центре внимания экологической милиции

Амброзия в центре внимания экологической милиции

Сотрудники экологической милиции столичного УВД продолжают мероприятия, направленные на выявление участков произрастания амброзии и стимулирование лиц, которые обязаны принимать меры к её уничтожению.

Немалую поддержку в этом оказывают горожане и жители окрестных сёл. Они информируют о нарушениях, отправив информацию на вайбер дежурной части или позвонив по номеру 102, пишет пресс-центр МВД ПМР.

На днях жительница с. Ближний хутор сообщила, что работники ТДРСУ не борются с опасным сорняком, который растёт вдоль дороги рядом с её домом. Выехавший на место сотрудник экологической милиции констатировал, что данная территория является прилегающей к частному домовладению заявительницы. Уничтожать сорняк – обязанность хозяйки жилья.

«Меры по борьбе с амброзией должны приниматься собственником или арендатором не только внутри огороженной, но и на прилегающей территории, т.е. в 10 м от периметра предприятия (домовладения), либо до прибордюрной части дороги», – пояснил начальник карантинно-экологического отделения столичного УВД Алексей Леонов.

Экологи напоминают, что согласно ст. 10.1 КоАП ПМР, за нарушение правил борьбы с растениями-сорняками предусмотрено наказание в виде штрафа. На граждан в размере от 184 до 460 рублей ПМР, на должностных лиц – до 1100, на юридических – до 3680 рублей ПМР.
mvdpmr.org
  • Вчера, 20:09
  • DTV
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