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Бендерский спасатель пришёл на помощь тонущему ребёнку

Бендерский спасатель пришёл на помощь тонущему ребёнку

Сегодня днём в Днестре в районе городского пляжа Бендер чуть не утонул 11-летний мальчик, сообщает novostipmr.com ссылаясь на пресс-центр МВД ПМР.

Ребёнок отдыхал на пляже вместе с отцом, пошёл купаться один. Течением его унесло от берега. Мальчик попал в яму и стал тонуть. Барахтающегося в воде ребёнка увидели отдыхающие и позвали спасателей.

На помощь к тонущему бросился сотрудник Главного управления по ЧС Роман Лазарчук. Уже на берегу он оказал ребёнку первую помощь.

Врачи скорой доставили мальчика в больницу, где его осмотрели. Госпитализация не понадобилась.
novostipmr.com
Фото: МВД ПМР. На фото инспектор-спасатель Роман Лазарчук.
  • Вчера, 20:20
  • DTV
  • Просмотров: 33
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