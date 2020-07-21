Сегодня днём в Днестре в районе городского пляжа Бендер чуть не утонул 11-летний мальчик, сообщает novostipmr.com ссылаясь на пресс-центр МВД ПМР.
Ребёнок отдыхал на пляже вместе с отцом, пошёл купаться один. Течением его унесло от берега. Мальчик попал в яму и стал тонуть. Барахтающегося в воде ребёнка увидели отдыхающие и позвали спасателей.
На помощь к тонущему бросился сотрудник Главного управления по ЧС Роман Лазарчук. Уже на берегу он оказал ребёнку первую помощь.
Врачи скорой доставили мальчика в больницу, где его осмотрели. Госпитализация не понадобилась.
novostipmr.com
Фото: МВД ПМР. На фото инспектор-спасатель Роман Лазарчук.