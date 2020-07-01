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В разработке таможенный тариф — 2021

В разработке таможенный тариф — 2021

На площадке Государственного таможенного комитета ПМР состоялось заседание Межведомственной комиссии по разработке таможенного тарифа — 2021 год на товары, импортируемые на территорию Приднестровской Молдавской Республики и экспортируемые из Приднестровской Молдавской Республики (далее – Межведомственной комиссии), сообщает пресс-служба ведомства.

Таможенный тариф является главным инструментом, регулирующим внешнеэкономическую деятельность в стране. Корректировка ставок таможенного тарифа осуществляется ежегодно представителями Межведомственной комиссии. Итоги этой работы предоставляются на рассмотрение в Правительство ПМР. В состав Межведомственной комиссии входят специалисты Министерства экономического развития, ГТК, Министерства финансов, Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов, Торгово-промышленной палаты, а также представители бизнес-сообщества республики.

На первом установочном заседании комиссии, состоявшемся 13 июля, ее руководитель — заместитель Председателя Правительства ПМР – министр экономического развития ПМР Сергей Оболоник — уделил особое внимание определению основных принципов и порядка формирования импортного и экспортного таможенного тарифа на 2021 год.

Прежде всего, это всестороннее рассмотрение вопросов по изменению ставок ввозных таможенных пошлин, возникших с начала года у предпринимательского сообщества республики, а также у предприятий, министерств и ведомств. Во-вторых, установление специфических ставок таможенных пошлин соразмерно адвалорным ставкам и исходя из стоимости ввезенных товаров. В-третьих, сохранение тенденций по обнулению ставок ввозной таможенной пошлины на товары, используемые в технологических процессах. При этом важным принципом формирования таможенного тарифа-2021 остается недопущение снижения поступлений в государственный бюджет.

До членов Межведомственной комиссии была также доведена установка рассматривать предложения о повышении ставок импортной таможенной пошлины только в отношении товаров, не являющихся товарами массового спроса, во избежание роста цен на внутреннем рынке.

Чтобы документ получился сбалансированным, комиссии предстоит провести комплексный анализ по каждой из товарных групп с учетом потребности внутреннего рынка, объемов производства, а также необходимости поддержки и стимулирования отечественного производителя. Эта работа уже ведется на основе предоставленных ГТК сведений за 2019-2020 гг. об объемах импорта, экспорта и суммах уплаченных таможенных платежей.

В ходе рабочих заседаний Межведомственной комиссии осуществляется подробный анализ предложений по изменению ставок таможенных пошлин, поступивших от экономических агентов Приднестровья.
customs.gospmr.org
  • Вчера, 20:35
  • DTV
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