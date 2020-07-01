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Армения заявила об атаке Азербайджана

Армения заявила об атаке Азербайджана

В Ереване сообщили о значительных потерях противника и попавших в ловушку спецназовцах. В Баку это категорически отрицают и заявляют о перестрелке между армянскими военными.

Министерство обороны Армении заявило, что Вооруженные силы Азербайджана совершили атаку боевой позиции Анвах на северо-востоке Армении и понесли потери. Об этом в Facebook написала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян, пишет korrespondent.net.

"В направлении позиции Анвах подразделения специального назначения противника предприняли очередное нападение. Подразделения армянских ВС отбили атаку противника, нанеся ему значительные потери", - написала Степанян.

Она добавила, что, по предварительным данным, с азербайджанской стороны есть потери и "спецназовцы, которые оказались в ловушке".

При этом, по ее словам, с армянской стороны потерь нет.

В свою очередь Министерство обороны Азербайджана отрицает информацию об атаке на армянский пост.

"Никакой новой атаки в том направлении с нашей стороны не было. Наоборот, на нашем участке государственной границы сохраняется спокойствие, у нас нет никаких потерь", - заявил начальник пресс-службы Министерства обороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы, передает Интерфакс-Азербайджан.

Однако, по его словам, "с той стороны границы" наблюдается паника среди армянских военнослужащих.

"Ранее мы слышали выстрелы из стрелкового оружия на позициях подразделений ВС Армении. Судя по всему, произошла очередная перестрелка между армянскими военнослужащими. Хочу еще раз сказать, что никакой новой атаки и тем более потерь с нашей стороны нет и не было", - сказал Даргяхлы, подчеркнув, что сообщение армянской стороны является "очередной дезинформацией".

Напомним, новое обострение армяно-азербайджанского конфликта началось 12 июля, когда Ереван и Баку обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня на участке общей границы, который расположен севернее спорного региона Нагорный Карабах. По версии Минобороны Азербайджана, вооруженные силы Армении на участке Товузького района азербайджано-армянской границы подвергли азербайджанские позиции артиллерийскому обстрелу. Армянское оборонное ведомство сообщило, что военнослужащие Азербайджана попытались нарушить границу на автомобиле УАЗ и захватить опорный пункт под прикрытием артиллерийского огня.
korrespondent.net
  • Сегодня, 08:31
  • DTV
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